Benevento, i convocati di Inzaghi: in cinque saltano il Crotone (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 24 calciatori convocati per la gara di domani 16 maggio, ore 15.00, stadio “Ciro Vigorito” contro il Crotone. L’allenatore del Benevento recupera Schiattarella, assente per squalifica contro l’Atalanta, ma perde Cadirola, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Nessuna buona notizia arriva dall’infermeria, salteranno il match con i pitagorici anche Foulon, Iago Falque, Moncini e Sau. Questi i convocati: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Depaoli, Barba, Glik, Tuia, Pastina, Letizia. CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Dabo, Viola, Tello, Diambo, Sanogo, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne. ATTACCANTI: Caprari, Di Serio, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippoha diramato l’elenco dei 24 calciatoriper la gara di domani 16 maggio, ore 15.00, stadio “Ciro Vigorito” contro il. L’allenatore delrecupera Schiattarella, assente per squalifica contro l’Atalanta, ma perde Cadirola, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Nessuna buona notizia arriva dall’infermeria, salteranno il match con i pitagorici anche Foulon, Iago Falque, Moncini e Sau. Questi i: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Depaoli, Barba, Glik, Tuia, Pastina, Letizia. CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Dabo, Viola, Tello, Diambo, Sanogo, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne. ATTACCANTI: Caprari, Di Serio, ...

