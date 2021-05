Vinci Casa venerdì 14 maggio 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di venerdì 14 maggio 2021) Vinci Casa venerdì 14 maggio 2021. L’estrazione di venerdì 14/05/2021 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. numeri Vinci Casa estratti oggi, venerdì 14 maggio ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 maggio 2021)14. L’estrazione di14/05/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.14...

Advertising

VirginioNero : Grazie @AmiciUfficiale e soprattutto grazie a te Maria per aver visto quella scintilla in me e nella mia musica die… - italiaserait : Vinci Casa venerdì 14 maggio 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi - AleColumn99 : @martisshe vaiiii (o goditi casa libera, vinci in ogni caso) - topocazzo88 : @Marco59501027 @Mb_yk01_92_8501 Hamas non è la palestina! Vogliono distruggere Hamas? Facciano pure, non è picchian… - OfiGeneralCuba : RT @JoseCarlosRRuiz: Il riconoscimento di questo genio universale non sarà mai abbastanza: #Leonardo #DaVinci. È nato in una casa situata t… -