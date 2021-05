Universal si scusa con Cox: “Una donna promettente” si ridoppia (Di venerdì 14 maggio 2021) L’Universal Pictures si scusa con Laverne Cox e comunica che “Una donna promettente” verrà ridoppiato in Italia. L’uscita del film di Emerald Fennell era prevista nelle sale italiane per oggi, 13 maggio, ma è stato rinviato a seguito delle proteste della comunità trans. Le polemiche si sono scatenate quando, lo scorso 6 maggio era stata rilasciata una clip in italiano della pellicola pluricandidata agli Oscar. Il video mostrava un dialogo tra Cassie e Gail, rispettivamente interpretate da Carey Mullligan e Laverne Cox (“Orange is the New Black“). Per doppiare il personaggio di Gail, con il volto dell’attrice trans Cox, la produzione ha tuttavia scelto una voce maschile, quella di Roberto Pedicini. Laverne Cox in una scena di “Una donna promettente, Credits: ph ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) L’Pictures sicon Laverne Cox e comunica che “Una” verràto in Italia. L’uscita del film di Emerald Fennell era prevista nelle sale italiane per oggi, 13 maggio, ma è stato rinviato a seguito delle proteste della comunità trans. Le polemiche si sono scatenate quando, lo scorso 6 maggio era stata rilasciata una clip in italiano della pellicola pluricandidata agli Oscar. Il video mostrava un dialogo tra Cassie e Gail, rispettivamente interpretate da Carey Mullligan e Laverne Cox (“Orange is the New Black“). Per doppiare il personaggio di Gail, con il volto dell’attrice trans Cox, la produzione ha tuttavia scelto una voce maschile, quella di Roberto Pedicini. Laverne Cox in una scena di “Una, Credits: ph ...

