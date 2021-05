Tuchel | “Deluso per il ko con l’Arsenal Dobbiamo trasformare la rabbia in determinazione”

Leggi su alfredopedulla

Thomasè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di FA Cup fra Chelsea e Leicester: "Non sono ancora nell'umore per godere di questo evento. Sono ancora arto per la sconfitta con, perché abbiamo perso un'opportunità di qualificarci in Champions. Spero diquestain una buona preparazione e che la squadra sia forte e giochi al limite. È la mia prima finale in Inghilterra, ma non mi lascerò trasportare dalle emozioni".