TikTok | Instagram | Facebook Minori di 14 anni fuori dai social Fino a 2000 euro di multa | e 2 anni di carcere per i genitori

La legge italiana è chiara: i Minori di 14 anni non devono poter aprire un profilo social. Il Garante italiano per la privacy ha preteso che le piattaforme social verifichino l'età dei propri utenti per escludere i più giovani. La novità delle ultime ore, in particolare, riguarda TikTok, che, su un totale di 12 milioni e mezzo di utenti, ha rimosso più di 500 mila profili di ragazzini italiani Minori di 13 anni, che per la legge italiana, ma anche per il regolamento interno dello stesso social, non si sarebbero potuti iscrivere. Sul Corriere della Sera leggiamo: "Per il Garante i risultati raggiunti sono significativi, ma non ancora sufficienti, considerata la rilevanza degli interessi in ..."

TikTok ha iniziato a sperimentare il suo shopping in-app in Europa
TikTok sta sondando il mercato europeo per implementare un nuovo ecommerce all'interno della sua piattaforma. L'intenzione è seguire le orme di Facebook e scommettere sugli acquisti online.

