Sondaggi elettorali Index | M5S in calo | risalgono piano Lega e FDI

L'uscita del nuovo libro di Di Battista, la guerra tra Cinque Stelle e Casaleggio, Conte che si fa aspettare come Godot. Il Movimento fatica ad uscire dal caos in cui si trova e rimetterci è il suo consenso. Gli ultimi Sondaggi elettorali realizzati da Index Research per Piazza Pulita e andati in onda il 13 maggio, vedono i grillini in calo di mezzo punto al 16%. In leggero rialzo le forze sovranisti con la Lega e Fratelli d'Italia che guadagnano due decimi ciascuno, portandosi rispettivamente al 21,3% e al 18%. La difficoltà di costruire un'alleanza strutturale con il Movimento in vista delle amministrative autunnali penalizza anche il Pd: i dem arrestano l'avanzata, cedono un decimo e si attestano al 20%. Forza Italia, in apprensione per le condizioni di salute del suo leader Berlusconi, ...

