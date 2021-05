Servizio anti-Ue, bufera sulla trasmissione ‘Anni 20’ (Di venerdì 14 maggio 2021) Polemiche per un Servizio anti-Ue durante la trasmissione ‘Anni 20’. Nessun provvedimento dalla Rai. ROMA – Un Servizio anti-Ue durante la trasmissione Anni 20 ha fatto ripiombare la Rai nella bufera. Sotto accusa il programma condotto da Francesca Parisella che ha aperto un Servizio attaccando Bruxelles: “Cosa ci offre l’Europa per fine cena? Un gustoso biscotto alla farina di vermi. Un film dell’orrore? No, ce lo chiede l’Europa di mangiare a schifo“. Ma la trasmissione, come scritto da La Repubblica, ha puntato il dito anche contro vaccini e Recovery Plan: “L’Europa ci ha chiesto di fidarci sul piano vaccinale e il risultato è che siamo chiusi ancora con il coprifuoco. Il pacchetto europeo con il Recovery Fund ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 14 maggio 2021) Polemiche per un-Ue durante la20’. Nessun provvedimento dalla Rai. ROMA – Un-Ue durante laAnni 20 ha fatto ripiombare la Rai nella. Sotto accusa il programma condotto da Francesca Parisella che ha aperto unattaccando Bruxelles: “Cosa ci offre l’Europa per fine cena? Un gustoso biscotto alla farina di vermi. Un film dell’orrore? No, ce lo chiede l’Europa di mangiare a schifo“. Ma la, come scritto da La Repubblica, ha puntato il dito anche contro vaccini e Recovery Plan: “L’Europa ci ha chiesto di fidarci sul piano vaccinale e il risultato è che siamo chiusi ancora con il coprifuoco. Il pacchetto europeo con il Recovery Fund ...

valeriafedeli : Questo servizio di @rapisardant andato in onda su @RaiDue è allucinante. Non trovo altri termini per definirlo. Un… - ilriformista : Esposto all’AgCom e interrogazione in Vigilanza per il servizio in onda su #Anni20 sull’Europa all’insegna di “menz… - Corriere : Rai, bufera su «Anni 20» per il servizio anti europeista. - GiovanniCaglio : Il servizio anti-Ue di «Anni 20» che ha fatto infuriare i vertici della Rai E poi cosa ha fatto. Ha sospeso la gior… - armdigennaro : RT @Michele_Anzaldi: Rai2, Anni 20 nei guai per servizio anti Europa. Anzaldi presenta interrogazione in Vigilanza -