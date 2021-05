Serie A basket oggi | orari playoff 14 maggio | programma | tv | streaming | elenco partite

(Di venerdì 14 maggio 2021) Continuano iscudetto. Tutte vittorie in casa nelle prime gare discudetto, organizzati secondo un format che prevede i back-to-back, un inedito a parecchi livelli. Milano, Virtus Bologna, Venezia e Brindisi cercano il 2-0. Cambia un po’ l’ordine delle, con Venezia-Sassari che stavolta è il confronto che fa prendere il via alla giornata odierna. Ed è anche la sfida che più di tutte è stata incerta, con l’overtime del Taliercio e i liberi di Austin Daye a dare la vittoria ai Campioni d’Italia tuttora in carica. Milano, invece, cerca il 2-0 e aspetta di conoscere quali siano le condizioni di Shavon Shields, uscito ieri zoppicante dal parquet. La Virtus Bologna va anch’essa in cerca del doppio vantaggio, Di seguito l’intera divisione deiscudetto per quanto riguarda l’odierna gara-2, che ...

L' Happy Casa Brindisi batte l' Allianz Trieste con il punteggio di 85 - 64 e si aggiudica gara - 1 delladi quarti di finale diA1 2020/2021. I pugliesi hanno controllato la contesa dalle battute iniziali e trascinati dai soliti americani sono riusciti ad aggiudicarsi la sfida. RECAP - Trieste parte con un parziale di ...Tutto secondo pronostico per Milano, Brindisi e Virtus Bologna, vince anche Venezia ma che sofferenza. Sono ufficialmente cominciati i play - off dellaA di, con tutte e quattro le teste diche hanno sfruttato il fattore campo per portarsi avanti. L'Olimpia domina al Forum contro Trento, che a onor del vero regge per quasi due ...Oggi, venerdì 14 maggio, andrà in scena il match tra l’Happy Casa Brindisi e l’Allianz Pallacanestro Trieste, partita valida per gara 2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A 2020-2021 di bask ...Gianmarco Pozzecco, allontanato dalla squadra per motivi disciplinari nove giorni fa, è rimasto a Sassari e a questo punto – per tutta una serie di complicazioni logistiche – si può ritenere che non ...