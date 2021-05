Salvini: "Non ho litigato con Meloni. Il suo libro? Leggo i miei atti giudiziari" (Di venerdì 14 maggio 2021) “Non ho mai litigato con Giorgia Meloni, sui candidati sindaci delle grandi città siamo tutti d’accordo. Se ho letto il suo libro? In queste settimane ho letto i miei atti giudiziari e li ho trovati meglio di un romanzo fantasy”. Lo ha detto il senatore Matteo Salvini entrando nell’aula bunker del carcere di Catania per l’ultimo atto dell’udienza preliminare del caso Gregoretti dove è accusato di sequestro di persona. Leggi anche... Salvini a Catania per la decisione sul caso Gregoretti: "Lamorgese? Nostro interlocutore è Draghi" Open Arms, i pm chiedono il processo per Salvini Libraia di Tor Bella Monaca: "Non vendo il libro di Giorgia Meloni per scelta etica" Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) “Non ho maicon Giorgia, sui candidati sindaci delle grandi città siamo tutti d’accordo. Se ho letto il suo? In queste settimane ho letto ie li ho trovati meglio di un romanzo fantasy”. Lo ha detto il senatore Matteoentrando nell’aula bunker del carcere di Catania per l’ultimo atto dell’udienza preliminare del caso Gregoretti dove è accusato di sequestro di persona. Leggi anche...a Catania per la decisione sul caso Gregoretti: "Lamorgese? Nostro interlocutore è Draghi" Open Arms, i pm chiedono il processo perLibraia di Tor Bella Monaca: "Non vendo ildi Giorgiaper scelta etica"

