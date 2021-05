Salvini: “Mi ha chiamato Berlusconi, non sta benissimo ma ne uscirà” (Di venerdì 14 maggio 2021) Telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Dopo la decisione sul caso Gregoretti, che ha sancito il non luogo a procedere contro l’ex ministro dell’Interno “perché il fatto non sussiste”, “mi ha chiamato Berlusconi, non sta benissimo ma ne uscirà, mi hanno fatto piacere i messaggi di tanti uomini e donne di chiesa, mentre da quelli che erano al governo con me zero” messaggi. Lo dice il leader della Lega a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1. Poi Salvini fa sapere che sui messaggi di insulti ricevuti nei giorni scorsi ha incassato la solidarietà della sindaca di Roma, Virginia Raggi, “che ringrazio, mentre restano in silenzio Pd e M5S”. Quella tra Salvini e Berlusconi è stata una telefonata affettuosa, rendono noto fonti della ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Telefonata tra Matteoe Silvio. Dopo la decisione sul caso Gregoretti, che ha sancito il non luogo a procedere contro l’ex ministro dell’Interno “perché il fatto non sussiste”, “mi ha, non stama ne, mi hanno fatto piacere i messaggi di tanti uomini e donne di chiesa, mentre da quelli che erano al governo con me zero” messaggi. Lo dice il leader della Lega a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1. Poifa sapere che sui messaggi di insulti ricevuti nei giorni scorsi ha incassato la solidarietà della sindaca di Roma, Virginia Raggi, “che ringrazio, mentre restano in silenzio Pd e M5S”. Quella traè stata una telefonata affettuosa, rendono noto fonti della ...

SolimeneLtd : RT @Libero_official: 'Mi ha chiamato #Berlusconi, non sta benissimo ma ne uscirà'. #Salvini svela i contenuti della telefonata ricevuta dop… - f_alagna : Seconda considerazione: questo approccio è però chiaramente pretestuoso. La Giunta delle immunità del Senato era l'… - Libero_official : 'Mi ha chiamato #Berlusconi, non sta benissimo ma ne uscirà'. #Salvini svela i contenuti della telefonata ricevuta… - Giornaleditalia : Berlusconi ricoverato, Salvini: 'Mi ha chiamato e mi ha detto come sta' - Vincenz90668603 : RT @Adnkronos: La telefonata tra Salvini e #Berlusconi dopo la decisione sul #casoGregoretti. -