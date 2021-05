Rula Jebreal rifiuta l’invito di Propaganda Live, la risposta di Zoro: “Scegliamo un ospite perché competente, non in base al sesso” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Sette ospiti…solo una donna. Come mai?? Con rammarico devo declinare l’invito, come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l’inclusione”. Con queste parole Rula Jebreal aveva respinto al mittente l’invito della trasmissione di La7 Propaganda Live, in onda oggi. Durante la puntata, Diego Bianchi in arte Zoro ha affrontato la polemica del giorno: “A un certo punto siamo diventati la notizia del giorno. Avevamo deciso di raccontare quanto sta accadendo tra Israele e Palestina con Rula Jebreal. Non la conosco personalmente, ma ero molto contento di averla qui per il suo punto di vista. Oggi, come di consueto sui social abbiamo pubblicato in un post tutti gli ospiti della puntata. In questo modo ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 maggio 2021) “Sette ospiti…solo una donna. Come mai?? Con rammarico devo declinare, come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l’inclusione”. Con queste paroleaveva respinto al mittentedella trasmissione di La7, in onda oggi. Durante la puntata, Diego Bianchi in arteha affrontato la polemica del giorno: “A un certo punto siamo diventati la notizia del giorno. Avevamo deciso di raccontare quanto sta accadendo tra Israele e Palestina con. Non la conosco personalmente, ma ero molto contento di averla qui per il suo punto di vista. Oggi, come di consueto sui social abbiamo pubblicato in un post tutti gli ospiti della puntata. In questo modo ...

