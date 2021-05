Rula contro Zoro | “Trasmissione sessista”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Come c’è sempre qualcuno più puro pronto a epurare, c’è sempre qualche campione del politically correct pronto a bacchettare altri campioni del politically correct. È quello che è successo a Diego Bianchi, conduttore di Propaganda live, il programma satirico di La7 adorato dai salottini buoni. Nella scaletta del programma era prevista la presenza di otto ospiti, tra cui la stessaJebreal. Che però, con un tweet al vetriolo, ha declinato l’invito. Perché? Perché la selezione è stata: “Sette ospiti… solo una donna. Come mai?? Con rammarico devo declinare l’invito, come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l’inclusione”. Il parterre doveva includere Michele Serra, Elio, Caparezza, Colapesce e Dimartino, Valerio Aprea, Fabio Celenza, Claudio Morici, Memo Remigi ed Enrico Melozzi, insieme alla ...

NicolaPorro : L'ultima incredibile polemica sul sessismo tra sinistri al caviale, che cadono sotto il fuoco amico del…

Quindi ha fatto beneJebreal?. Ha fatto bene. Per di più, in una trasmissione notoriamente ... In ogni caso, seiuna pare troppo anche a me, e mi spiace solo che chi sta davanti al video sia ..."Ieri - scrive su Facebook Lucarelli - mentre ci si accapigliava per, sfuggiva un fatto ben ... da comunista difensore dei diritti dei lavoratori a caporale a base di uramakii lavoratori", ...Il primo giorno che la chiamo, Natalia Aspesi mi dice: “Ma io sono una matta, perché vuol parlare con me?”. Il secondo giorno: “Ho in tutto – mi faccia controllare l’orologio – due minuti: le bastano?La polemica tra Propaganda Live e la giornalista Rula Jebreal porta a una riflessione. Se la competenza non ha sesso perchè nei tavoli, nei convegni, nei vertici, negli stati generali, nei cda sono se ...