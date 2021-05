Real Madrid, Kroos in isolamento: a contatto con un positivo al Covid (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Real Madrid ha messo Toni Kroos in isolamento dopo che è entrato a contatto con un positivo al Covid-19 Il Real Madrid perde momentaneamente Toni Kroos. Come comunicato in una ufficiale, il tedesco è in isolamento dopo essere stato a contatto con una persona positiva al Covid-19. «Il Real Madrid CF riferisce che il nostro giocatore Toni Kroos è attualmente in isolamento dopo essere stato in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19, anche se tutti i test effettuati sul giocatore sono tornati negativi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Ilha messo Toniindopo che è entrato acon unal-19 Ilperde momentaneamente Toni. Come comunicato in una ufficiale, il tedesco è indopo essere stato acon una persona positiva al-19. «IlCF riferisce che il nostro giocatore Toniè attualmente indopo essere stato incon una persona risultata positiva al-19, anche se tutti i test effettuati sul giocatore sono tornati negativi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

