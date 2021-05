(Di venerdì 14 maggio 2021) Idellasono erogati tramite la rete di concessionariee i dettagli e le condizioni per accedervi sono disponibili sul sito www..it . tvi/com 14 - Mag - 21 16:00 ...

Advertising

Italpress : PROMESSA NISSAN, UN PROGRAMMA DI SERVIZI DI ASSISTENZA - LaNotifica : PROMESSA NISSAN, UN PROGRAMMA DI SERVIZI DI ASSISTENZA - HDmotori : Nissan rilancia il suo programma di assistenza 'senza pensieri' - Sevenpress : Nissan rilancia la sua Promessa, un programma di servizi di assistenza, con il cliente “sempre al centro”… - lulopdotcom : #automotive #corporate #nissan #promessanissan Nissan rilancia la sua Promessa, un programma di servizi di assisten… -

Ultime Notizie dalla rete : PROMESSA NISSAN

Corriere dello Sport.it

rilancia il suo programma di servizi di assistenza unico nel panorama automobilistico e pensato con il cliente "sempre al centro":. Grazie a questo programma, chi acquista unaacquista molto piu' di una semplice auto e si garantisce un'esperienza di guida "senza pensieri" e che permette anche di risparmiare.ha deciso di rilanciare il suo programma di servizi di assistenza che è stato pensato con l'obiettivo di ' mettere al centro ' il cliente. Si chiama ''.Ariya sbarca a Milano, prenotazioni in estate. Elettrica fino a 500 km - Video 67 Auto 19 MarAuto sostitutiva, assistenza stradale e manutenzione sono alcuni dei servizi che il costruttore giapponese offre alla sua clientela ...Nissan rilancia il suo programma di servizi di assistenza Promessa Nissan per offrire una guida senza pensieri ai suoi clienti; ecco come funziona.