Ponticelli, 3 bombe in 3 giorni, è guerra di camorra: “Non chiudiamoci in casa” (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Questa notte è scoppiata la terza bomba in 3 giorni. Per l’ennesima volta è scoppiata ancora una volta nel quartiere Ponticelli a Napoli. Questa volta teatro dell’episodio è stato via Camillo De Meis. Per gli inquirenti non ci sono più dubbi. Nel quartiere è in atto una faida di camorra tra due clan rivali. Da un lato lo storico sodalizio dei De Martino, oggi gruppo ‘XX’, dall’altro l’alleanza tra i clan De Luca Bossa, Minichini e Schisa a cui sarebbero vicini anche i Casella. Ieri, come detto, un’altra bomba esplosa in zona. La deflagrazione ha coinvolto alcune auto in sosta, danneggiando alcuni palazzi senza fortunatamente feriti. Sono segnali chiarissimi di una guerra in pieno svolgimento per il controllo delle piazze di spaccio nel Rione. Intanto queste sono le parole di Mariano ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Questa notte è scoppiata la terza bomba in 3. Per l’ennesima volta è scoppiata ancora una volta nel quartierea Napoli. Questa volta teatro dell’episodio è stato via Camillo De Meis. Per gli inquirenti non ci sono più dubbi. Nel quartiere è in atto una faida ditra due clan rivali. Da un lato lo storico sodalizio dei De Martino, oggi gruppo ‘XX’, dall’altro l’alleanza tra i clan De Luca Bossa, Minichini e Schisa a cui sarebbero vicini anche i Casella. Ieri, come detto, un’altra bomba esplosa in zona. La deflagrazione ha coinvolto alcune auto in sosta, danneggiando alcuni palazzi senza fortunatamente feriti. Sono segnali chiarissimi di unain pieno svolgimento per il controllo delle piazze di spaccio nel Rione. Intanto queste sono le parole di Mariano ...

