Play At Home 2021 su PS5 e PS4: in arrivo nuovi contenuti di gioco gratis e molto altro (Di venerdì 14 maggio 2021) Play At Home torna con un'altra serie di nuovi contenuti gratuiti. Questa volta, l'iniziativa PlayStation offre una selezione di contenuti di gioco gratuiti e valuta virtuale per alcuni popolari titoli come Call of Duty: Warzone, Destruction AllStars, NBA 2K21, Rocket League e altri. Oltre a questo, il comunicato stampa di Sony avverte che "questa è la vostra ultima possibilità di scaricare gratuitamente Horizon Zero Dawn Complete Edition come parte di Play At Home - l'offerta termina il 15 maggio alle 05:00 CEST". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 14 maggio 2021)Attorna con un'altra serie digratuiti. Questa volta, l'iniziativaStation offre una selezione didigratuiti e valuta virtuale per alcuni popolari titoli come Call of Duty: Warzone, Destruction AllStars, NBA 2K21, Rocket League e altri. Oltre a questo, il comunicato stampa di Sony avverte che "questa è la vostra ultima possibilità di scaricare gratuitamente Horizon Zero Dawn Complete Edition come parte diAt- l'offerta termina il 15 maggio alle 05:00 CEST". Leggi...

