“Non ci posso credere”. Vladimir Luxuria, lacrime in diretta: il messaggio inaspettato è un colpo al cuore (Di venerdì 14 maggio 2021) Vladimir Luxuria è stata nel programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. L’ex parlamentare si è raccontata a cuore aperto, tra carriera e vita privata. “Ero un bambino amante degli animali – spiega – preparavo il pastone per i maiali con nonno Vladimiro. I miei genitori mi trovavano nella cuccia del cane e avevo una papera che mi considerava sua madre. Sono stato un bambino molto creativo, ma a un certo punto della mia vita mi sono accorta che ero diversa dai bambini della mia età”. Luxuria spiega cosa provava: “Non seguivo il calcio e mi attraeva tutto ciò che faceva parte del mondo femminile. Ma quando lo esternavo, mi facevano capire che fosse qualcosa di sbagliato. Mi sentivo sbagliata, reprimendo la mia femminilità. Mi sforzavo di fare il maschietto. Quando ero nella mia cameretta, mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 maggio 2021)è stata nel programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. L’ex parlamentare si è raccontata aaperto, tra carriera e vita privata. “Ero un bambino amante degli animali – spiega – preparavo il pastone per i maiali con nonnoo. I miei genitori mi trovavano nella cuccia del cane e avevo una papera che mi considerava sua madre. Sono stato un bambino molto creativo, ma a un certo punto della mia vita mi sono accorta che ero diversa dai bambini della mia età”.spiega cosa provava: “Non seguivo il calcio e mi attraeva tutto ciò che faceva parte del mondo femminile. Ma quando lo esternavo, mi facevano capire che fosse qualcosa di sbagliato. Mi sentivo sbagliata, reprimendo la mia femminilità. Mi sforzavo di fare il maschietto. Quando ero nella mia cameretta, mi ...

