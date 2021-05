MotoGP, cosa è successo a Francesco Bagnaia? Prima la caduta, poi un pasticcio con le gomme (Di venerdì 14 maggio 2021) La grande delusione delle odierne prove libere del Gran Premio di Francia è rappresentata da Francesco Bagnaia. Il centauro della Ducati ha concluso la classifica combinata con il 12° tempo. Una prestazione che genera lo spettro di dover passare per le forche caudine del Q1. Infatti il meteo di Le Mans non da’ garanzie, pertanto se domattina la FP3 dovesse disputarsi su pista bagnata, sarebbe impossibile modificare le gerarchie odierne. Purtroppo questa situazione è figlia di un mix di sfortuna ed eccesso di fiducia. Nelle fasi iniziali del turno, Pecco era provvisoriamente quinto e, di conseguenza, comodamente nella top-ten provvisoria. Tuttavia, attorno alla metà della sessione, è caduto alla curva 3. Niente di grave, in tanti sono finiti nella ghiaia proprio in quel punto. Fabio Quartararo, Alex Rins e per ben due volte Aleix Espargaro hanno tutti ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) La grande delusione delle odierne prove libere del Gran Premio di Francia è rappresentata da. Il centauro della Ducati ha concluso la classifica combinata con il 12° tempo. Una prestazione che genera lo spettro di dover passare per le forche caudine del Q1. Infatti il meteo di Le Mans non da’ garanzie, pertanto se domattina la FP3 dovesse disputarsi su pista bagnata, sarebbe impossibile modificare le gerarchie odierne. Purtroppo questa situazione è figlia di un mix di sfortuna ed eccesso di fiducia. Nelle fasi iniziali del turno, Pecco era provvisoriamente quinto e, di conseguenza, comodamente nella top-ten provvisoria. Tuttavia, attorno alla metà della sessione, è caduto alla curva 3. Niente di grave, in tanti sono finiti nella ghiaia proprio in quel punto. Fabio Quartararo, Alex Rins e per ben due volte Aleix Espargaro hanno tutti ...

