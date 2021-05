Moto2 | GP Francia 2021 | Canet primeggia in FP1 | Di Giannantonio 4° | Bezzecchi cade nel giro buono

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021) A Le Mans sono andate in scena le prove libere 1 del GP di, quinta tappa del Mondiale. I piloti hanno avuto a disposizione 40 minuti di tempo per trovare il giusto feeling con il tracciato e per iniziare la messa a punto in vista di qualifiche e gara, ma hanno dovuto fare i conti con la pista umida che ha indubbiamente complicato il lavoro. Il meteo non è di certo dei migliori in terra transalpina, lo sanno bene i centauri della MotoGP che hanno girato sotto la pioggia e lo hanno appreso anche i ragazzi della cilindrata di mezzo, anche se le condizioni dell’asfalto sembrano migliorare con il passare dei minuti. A firmare il miglior tempo è stato Aron. Il 21enne spagnolo dell’Aspar Team ha brillantamente guidato la sua Boscoscuro ed è tornato ai vertici dopo il secondo posto ottenuto nel GP del ...