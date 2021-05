Monreale, nuova strada dopo la frana, in sicurezza via Strazzasiti (Di venerdì 14 maggio 2021) Esultano dopo diversi anni di disagi i residenti di via Strazzasiti dove è stato eseguito un corposo intervento di riqualificazione delle strade di competenza comunale. Qui una frana aveva fatto crollare parte della carreggiata e l’intervento era stato più volte richiesto dai residenti. La messa in sicurezza è stata avviata nei giorni scorsi. Ieri mattina la ditta ha gettato la il primo strato di asfalto. Oggi il secondo. Questa mattina hanno partecipato alle operazioni anche i volontari Piero Faraci e Nazareno Salamone che hanno dato il proprio contributo per quanto riguarda la gestione del traffico veicolare. “Vogliamo ringraziare quest’amministrazione capitanata dal sindaco Alberto Arcidiacono – dicono i residenti – per l’impegno seguito dai fatti. Finalmento è stato fatto un lavoro a regola d’arte del manto ... Leggi su monrealelive (Di venerdì 14 maggio 2021) Esultanodiversi anni di disagi i residenti di viadove è stato eseguito un corposo intervento di riqualificazione delle strade di competenza comunale. Qui unaaveva fatto crollare parte della carreggiata e l’intervento era stato più volte richiesto dai residenti. La messa inè stata avviata nei giorni scorsi. Ieri mattina la ditta ha gettato la il primo strato di asfalto. Oggi il secondo. Questa mattina hanno partecipato alle operazioni anche i volontari Piero Faraci e Nazareno Salamone che hanno dato il proprio contributo per quanto riguarda la gestione del traffico veicolare. “Vogliamo ringraziare quest’amministrazione capitanata dal sindaco Alberto Arcidiacono – dicono i residenti – per l’impegno seguito dai fatti. Finalmento è stato fatto un lavoro a regola d’arte del manto ...

