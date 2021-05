Marta Fascina | chi è la fedelissima compagna di Silvio Berlusconi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 14 maggio 2021) Calabrese, 31 anni,è la donna che ha fatto perdere la testa a, 84. Dopo un primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, madre di Marina e Pier, le seconde nozze con Veronica Lario, che lo rese padre di Barbara, Eleonora e Luigi, il leader di Forza Italia ha vissuto un lungo legame sentimentale con Francesca Pascale, con cui la relazione si è interrotta – come confermato ufficialmente da un comunicato stampa – il 5 marzo 2020. La donna, originaria di Melito Porto Salvo (ma cresciuta a Portici), un pittoresco borgo di mare vicino a Reggio Calabria, è laureata in Lettere alla Sapienza di Roma e ha poi trovato lavoro nell’ufficio stampa e relazioni pubbliche del Milan, per poi passare alla Fondazione Milan. Così, è riuscita a venire in contatto ...