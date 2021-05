LIVE MotoGP, GP Francia in DIRETTA: Valentino Rossi sulla strada giusta. “Sono migliorato, entro meglio in curva” (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP2 DEL GP DI Francia DI MotoGP RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP Francia MotoGP COSA È SUCCESSO A FRANCESCO BAGNAIA? CADUTA E PASTICCIO CON LE GOMME Valentino Rossi: “MI SENTO meglio E HO UN BUON PASSO, SPERO NELL’ASCIUTTO” FRANCESCO BAGNAIA: “IMPOSSIBILE SCALDARE LE GOMME A 8°” FRANCO MORBIDELLI: “Sono VELOCE, PREFERIREI L’ASCIUTTO” VIDEO CADUTA FRANCESCO BAGNAIA DURANTE LE PROVE LIBERE 2 VIDEO CADUTA FABIO QUARTARARO DURANTE LE PROVE LIBERE 2 JOHANN ZARCO: “SAREBBE INTERESSANTE UNA SESSIONE SUL BAGNATO” FABIO QUARTARARO: “IL BRACCIO VA BENE. PREOCCUPATO DALLE DUCATI? SARA’ DURA PER LORO” CANCELLATO IL GP DI FINLANDIA: CAMBIA IL CALENDARIO MotoGP ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FP2 DEL GP DIDIRISULTATI E CLASSIFICA FP2 GPCOSA È SUCCESSO A FRANCESCO BAGNAIA? CADUTA E PASTICCIO CON LE GOMME: “MI SENTOE HO UN BUON PASSO, SPERO NELL’ASCIUTTO” FRANCESCO BAGNAIA: “IMPOSSIBILE SCALDARE LE GOMME A 8°” FRANCO MORBIDELLI: “VELOCE, PREFERIREI L’ASCIUTTO” VIDEO CADUTA FRANCESCO BAGNAIA DURANTE LE PROVE LIBERE 2 VIDEO CADUTA FABIO QUARTARARO DURANTE LE PROVE LIBERE 2 JOHANN ZARCO: “SAREBBE INTERESSANTE UNA SESSIONE SUL BAGNATO” FABIO QUARTARARO: “IL BRACCIO VA BENE. PREOCCUPATO DALLE DUCATI? SARA’ DURA PER LORO” CANCELLATO IL GP DI FINLANDIA: CAMBIA IL CALENDARIO...

