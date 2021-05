La Cisal dona un video-polissonografo al Policlinico di Roma Tor Vergata. Servirà per individuare e studiare i disturbi del sonno

(Di venerdì 14 maggio 2021) Un-poligrafo ambulatoriale di ultima generazione perdelè statoto dallaal reparto di Neurologia del Dipartimento di Medicina dell’Università degli Studi diTor. Si tratta di un sofisticato strumento che permetterà agli specialisti di diagnosticare più agevolmente, sia in fascia pediatrica che in quella adulta,sempre più frequenti che possono avere impatti negativi sulla qualità della vita, sul benessere del cervello e dell’intero organismo, e più in generale sulle capacità sociali, familiari e lavorative delle persone. “Sono decine le iniziative simili che portiamo avanti – ha spiegato il Segretario generale della ...

La Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori ha donato al reparto di Neurologia del dipartimento di Medicina dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata un video-polisonnografo ... Lo strumento donato dalla Cisal servirà per individuare e studiare i disturbi del sonno sia in fascia pediatrica che in quella adulta. La Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori ha donato al reparto di Neurologia del dipartimento di Medicina dell'Università degli Studi di Roma Tor ...