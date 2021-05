Israele-Hamas, da Usa e Ue un colpevole silenzio (Di venerdì 14 maggio 2021) Chiunque abbia sinceramente a cuore la causa di Israele e il diritto a esistere della Palestina, deve partire da questa precisa premessa. Negli ultimi dieci anni si è volutamente ridotto lo spazio per il confronto, nel migliore dei casi abbandonando la questione israelo-palestinese al proprio destino e nel peggiore promuovendo iniziative pericolose, come il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele da parte degli Stati Uniti. E mentre le condizioni delle regioni sono andate deteriorandosi negli anni, si è fatto finta di non vedere, mettendo la polvere sotto il tappeto. Viene da chiedersi a cosa serva il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che dovrebbe presiedere alla pace e alla sicurezza tra le nazioni, quando rimane bloccato dal veto di un membro permanente di fronte all’ennesima escalation, come già più volte è avvenuto in ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Chiunque abbia sinceramente a cuore la causa die il diritto a esistere della Palestina, deve partire da questa precisa premessa. Negli ultimi dieci anni si è volutamente ridotto lo spazio per il confronto, nel migliore dei casi abbandonando la questione israelo-palestinese al proprio destino e nel peggiore promuovendo iniziative pericolose, come il riconoscimento di Gerusalemme come capitale dida parte degli Stati Uniti. E mentre le condizioni delle regioni sono andate deteriorandosi negli anni, si è fatto finta di non vedere, mettendo la polvere sotto il tappeto. Viene da chiedersi a cosa serva il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che dovrebbe presiedere alla pace e alla sicurezza tra le nazioni, quando rimane bloccato dal veto di un membro permanente di fronte all’ennesima escalation, come già più volte è avvenuto in ...

Advertising

matteosalvinimi : A Roma con la Comunità ebraica e tanti cittadini per #Israele e il suo diritto di esistere. Mi aspetto una presa di… - EnricoLetta : No ad Hamas e al terrorismo jihadista. Ho espresso solidarietà parlando all’ambasciatrice dell’Autorità Palestinese… - matteosalvinimi : ??Le sirene, la notte illuminata dai missili dei terroristi islamisti di #Hamas, l'angoscia di essere colpiti, la s… - LiaQuartapelle : RT @liberobatt: #IsraelPalestine Troppi hooligan. Quando avrete finito di tifare, provate a capire. Anche quando non piovono i razzi e le b… - I_fatti2 : ?? A me pare che gente non capisca che quel che succede tra #Israele e #Hamas è GUERRA! E purtroppo non conosco guer… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele Hamas Israele - Hamas, da Usa e Ue un colpevole silenzio ... non solo ha reso la loro vita impossibile, ma non ha rafforzato la sicurezza di Israele. Di fronte ... Allo stesso modo la reazione di Hamas, attraverso il lancio di razzi verso la popolazione civile ...

Continuano i raid nella notte su Gaza TEL AVIV - Le forze armate di Israele hanno continuato a bombardare pesantemente le postazioni di Hamas nella Striscia di Gaza, dopo la pioggi di razzi di ieri sullo Stato ebraico, mentre hanno invece smentito, nel cuore della ...

Guerra tra Hamas e Israele: perché è riscoppiata giovedì IL GIORNO Israele-Hamas, da Usa e Ue un colpevole silenzio Chiunque abbia sinceramente a cuore la causa di Israele e il diritto a esistere della Palestina, deve partire da questa precisa premessa.Negli ultimi dieci anni si è volutamente ridotto lo ...

Stefania Craxi, Medio Oriente: Rischio di una guerra su vasta scala (AGR) “C’è da augurarsi che dalla riunione di oggi del Consiglio di Sicurezza dell’ONU possa venire fuori una qualche soluzione per un cessate il fuoco immediato tra Israele e Hamas che si sta intensi ...

... non solo ha reso la loro vita impossibile, ma non ha rafforzato la sicurezza di. Di fronte ... Allo stesso modo la reazione di, attraverso il lancio di razzi verso la popolazione civile ...TEL AVIV - Le forze armate dihanno continuato a bombardare pesantemente le postazioni dinella Striscia di Gaza, dopo la pioggi di razzi di ieri sullo Stato ebraico, mentre hanno invece smentito, nel cuore della ...Chiunque abbia sinceramente a cuore la causa di Israele e il diritto a esistere della Palestina, deve partire da questa precisa premessa.Negli ultimi dieci anni si è volutamente ridotto lo ...(AGR) “C’è da augurarsi che dalla riunione di oggi del Consiglio di Sicurezza dell’ONU possa venire fuori una qualche soluzione per un cessate il fuoco immediato tra Israele e Hamas che si sta intensi ...