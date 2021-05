Il Ceo di Euronext visita il Global Cloud di Aruba

(Di venerdì 14 maggio 2021) E’ avvenuto oggi l’incontro a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, tra Stefano Cecconi, amministratore delegato di, Stéphane Boujnah e Giorgio Modica, rispettivamente Ceo e Cfo diche nel 2022 dovrebbe portare da Londra al centro bergamasco il suo data center. All’incontro hanno partecipato anche Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, e Matteo Macoli, Vicesindaco del Comune di Ponte San Pietro. L’incontro arriva infatti a seguito dell’annuncio di– il principale mercato finanziario e borsa valori pan europeo – che trasferirà il principale data center del gruppo a Ponte San Pietro presso ilData Center di. Per questo Stéphane Boujnah oggi ha fatto tappa al campuse hato la struttura, guidato dal ...

Ildi, Stéphane Boujnah, ha fatto visita oggi al Global Cloud Data Center di Aruba a Ponte San Pietro. La visita segue l'annuncio del trasferimento da Londra a Bergamo del principale data ...Oggi, venerdì 14 maggio, a Ponte San Pietro, incontro tra Stefano Cecconi, amministratore delegato di Aruba, Stéphane Boujnah e Giorgio Modica, rispettivamentee Cfo di, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e Matteo Macoli, vicesindaco del Comune di Ponte San Pietro. L'incontro arriva a seguito dell'annuncio diche trasferirà il principale ...Borsa Italiana? Vertici confermati perché “non cambierà niente”, avevano sentenziato da Euronext dopo il closing sul listino milanese. Peccato che in un gradino più sotto la piazza azionaria paneurope ...Euronext ha in programma di mantenere Andrea Sironi e Raffaele Jerusalmi come presidente e Ceo di Borsa Italiana in seguito all'acquisizione di Piazza Affari, secondo una persona vicina all'operatore ...