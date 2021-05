Gli attacchi di phishing utilizzano metodi di esfiltrazione alternativi (Di venerdì 14 maggio 2021) Milano, 14/5/2021 Uno dei problemi più grandi del contrastare gli attacchi informatici è la rapidità con cui gli hacker sviluppano nuovi metodi di attacco. Recentemente, infatti, è stato osservato come gli attacchi di phishing abbiano assunto una forma diversa, più efficace e difficile da combattere. Nello specifico, l’azienda che si occupa di sicurezza informatica Group-IB ha riscontrato l’uso di bot Telegram e di form Google negli attacchi di esfiltrazione, cioè di estrazione di dati. Una recente truffa, conosciuta come “Classiscam”, è stata effettuata proprio con queste nuove metodologie. Un gruppo di truffatori russi, utilizzando un apposito bot Telegram, ha preso di mira un gruppo di utenti ed è riuscito a ottenere molte informazioni personali fingendosi parte di aziende ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Milano, 14/5/2021 Uno dei problemi più grandi del contrastare gliinformatici è la rapidità con cui gli hacker sviluppano nuovidi attacco. Recentemente, infatti, è stato osservato come glidiabbiano assunto una forma diversa, più efficace e difficile da combattere. Nello specifico, l’azienda che si occupa di sicurezza informatica Group-IB ha riscontrato l’uso di bot Telegram e di form Google neglidi, cioè di estrazione di dati. Una recente truffa, conosciuta come “Classiscam”, è stata effettuata proprio con queste nuove metodologie. Un gruppo di truffatori russi, utilizzando un apposito bot Telegram, ha preso di mira un gruppo di utenti ed è riuscito a ottenere molte informazioni personali fingendosi parte di aziende ...

