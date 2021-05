Gb | cittadini Ue fermati alla frontiera non saranno più rinchiusi in centri per migranti

(Di venerdì 14 maggio 2021) Nonpiùneiperin attesa di espulsione iUecon la Gran Bretagna perché senza i documenti validi per l’ingresso. Lo riporta il ‘Guardian’, dopo il caso di una trentina didell’Unione Europea, fra cui anche italiani, tedeschi, greci, rumeni e spagnoli, soprattutto giovani, bloccati e trattenuti in questiper aver cercato di entrare nel Paese senza visto. Una delle misure contestate, effetto della Brexit. Dopo 48 ore di critiche per la decisione “sproporzionata” di collocare per giorni neiperdell’Ue senza i documenti corretti, il ministero dell’Interno ha ...

Il governo britannico dispone lo stop alla detenzione nei centri migranti per i cittadini Ue fermati all'arrivo nel Regno Unito perché sprovvisti del visto di lavoro. Quest'ultimo è divenuto obbligatorio in base alla stretta sull'immigrazione del dopo Brexit voluta dal premier ...Le regole post Brexit. La Gran Bretagna ha deciso di fermare la detenzione, nei centri di raccolta e di reclusione per migranti e cittadini UE, per coloro fermati all'arrivo nel Regno Unito sprovvisti del visto di lavoro . Un misura introdotta come conseguenza della Brexit, divenuta obbligatoria in base alla stretta sull'...