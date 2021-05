Gaza | l’attacco di Israele Netanyahu | “Avanti finché necessario”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 maggio 2021)ha lanciato nella notte un intenso attacco aereo nella Striscia di, mentre – stando ad al-Jazeera – proseguono le operazioni. Secondo i militari, riporta il Times of Israel, circa 160 jet hanno partecipato all’operazione aerea contro una rete di infrastrutture sotterranee scavate da Hamas sotto la città diche viene descritta come la più vasta dall’inizio, lunedì, delle ostilità. In circa 40 minuti, si legge, sono stati lanciati 450 missili contro 150 obiettivi nel nord di. Tank e artiglieria sul confine conhanno partecipato alle operazioni contro obiettivi di Hamas. Per ora le truppe di terra israeliane non sono entrate nella Striscia di. Intanto al-Jazeera cita notizie dell’agenzia Safa secondo cui stamani altri bombardamenti israeliani hanno colpito ...