"La Provincia di Bolzano sta facendo un eccellente lavoro di tracciamento, soprattutto con i test nasali, che rappresentano una buona pratica che spero di poter mettere a frutto anche a Roma e di ...

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo sistema Figliuolo, sistema tracciamento Alto Adige è un'eccellenza "Il green pass altoatesino - ha precisato Figliuolo - prevede già molto a livello premiale di quello che sarà il passaporto europeo, per quanto riguarda la possibilità di viaggiare". In merito alla ...

Figliuolo, sistema tracciamento Alto Adige è un'eccellenza ANSA Nuova Europa Figliuolo elogia i test nasali nelle scuole e prova il sistema del "corona-pass" Il commissario per l'emergenza, accompagnato dal presidente Kompatscher, si è sottoposto al tampone e ha verificato come funziona il "lasciapassare" digitale. Sul fronte dei vaccini, il ghenerale ha s ...

