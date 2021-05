Covid Lombardia, 13 morti in 24 ore: è il dato più basso da ottobre (Di venerdì 14 maggio 2021) Tredici morti per Covid in 24 ore in Lombardia giovedì 13 maggio. Si tratta del dato più basso dal 17 ottobre, l’inizio della seconda ondata di coronavirus. Pochi giorni prima, il 6 ottobre, non c’era stato alcun decesso. E’ quanto rilevato dal bollettino sulla pandemia curato da Davide Manca, professore del Politecnico di Milano. Nella regione sempre giovedì 13 maggio sono stati registrati 1.396 nuovi contagi, su 49.484 tamponi processati, con un tasso di positività che si attesta a circa il 2,8%. I guariti e i dimessi dagli ospedali sono 1.710 nelle ultime 24 ore: i nuovi dati portano il totale degli attualmente positivi nella Regione a 39.544 (-327). Continuano a scendere i ricoverati nelle terapie intensive della Lombardia. Oggi sono 417, 31 in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Trediciperin 24 ore ingiovedì 13 maggio. Si tratta delpiùdal 17, l’inizio della seconda ondata di coronavirus. Pochi giorni prima, il 6, non c’era stato alcun decesso. E’ quanto rilevato dal bollettino sulla pandemia curato da Davide Manca, professore del Politecnico di Milano. Nella regione sempre giovedì 13 maggio sono stati registrati 1.396 nuovi contagi, su 49.484 tamponi processati, con un tasso di positività che si attesta a circa il 2,8%. I guariti e i dimessi dagli ospedali sono 1.710 nelle ultime 24 ore: i nuovi dati portano il totale degli attualmente positivi nella Regione a 39.544 (-327). Continuano a scendere i ricoverati nelle terapie intensive della. Oggi sono 417, 31 in ...

Advertising

Corriere : Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande fest… - MediasetTgcom24 : Vaccinata con 4 dosi Pfizer, la 23enne beve 7 litri di acqua al giorno ma è disidratata #Covid… - Agenzia_Ansa : I carabinieri sono intervenuti la notte scorsa a Milano in un hotel del centro dove era in corso il compleanno del… - aristeu2022 : RT @Adnkronos: #Covid #Lombardia: 13 morti in 24 ore. Questo il dato più basso da ottobre. - LittleNero5555 : RT @Corriere: Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande festa dell’Int… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia Covid. Iss, Lombardia, Toscana e Calabria sopra soglia critica per ricoveri AgenPress - Scende il numero di Regioni e Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica: si tratta di 3 Regioni (Lombardia e Toscana sono sopra la soglia limite del 30% per le intensive mentre la Calabria è sopra la soglia limite del 40% per i reparti di area medica) contro le 5 della settimana precedente. Il ...

Covid, Iss: per la terza settimana nessuna Regione a rischio alto Quattro Regioni e province autonome hanno una classificazione di rischio moderato e sono Calabria, Lombardia, Toscana e Umbria, mentre le altre Regioni e Province hanno una classificazione a rischio ...

Covid oggi Lombardia e Italia, bollettino 13 maggio: 8.085 contagi e 201 morti IL GIORNO Covid, oggi i nuovi colori: tre Regioni hanno numeri da zona bianca Quali regioni hanno numeri da zona bianca: la situazione al 14 maggio. Dati positivi in Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Molise ...

Smascherato un falso medico: faceva test anti-Covid anche per enti pubblici Il titolare di un laboratorio nel centro di Vercelli, che era solito presentarsi come medico benché non lo fosse, è indagato dalla Procura di Torino per esercizio abusivo della professione medica e at ...

AgenPress - Scende il numero di Regioni e Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica: si tratta di 3 Regioni (e Toscana sono sopra la soglia limite del 30% per le intensive mentre la Calabria è sopra la soglia limite del 40% per i reparti di area medica) contro le 5 della settimana precedente. Il ...Quattro Regioni e province autonome hanno una classificazione di rischio moderato e sono Calabria,, Toscana e Umbria, mentre le altre Regioni e Province hanno una classificazione a rischio ...Quali regioni hanno numeri da zona bianca: la situazione al 14 maggio. Dati positivi in Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Molise ...Il titolare di un laboratorio nel centro di Vercelli, che era solito presentarsi come medico benché non lo fosse, è indagato dalla Procura di Torino per esercizio abusivo della professione medica e at ...