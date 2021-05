Covid Italia, indice Rt in calo: è a 0,86 (Di venerdì 14 maggio 2021) Lieve calo dell’indice Rt in Italia, che scende a 0,86 mentre la scorsa settimana era a 0,89. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute dalla riunione della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute su Covid-19, ancora in corso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Lievedell’Rt in, che scende a 0,86 mentre la scorsa settimana era a 0,89. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute dalla riunione della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute su-19, ancora in corso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

