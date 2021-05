Covid-19, Brusaferro (Iss): l’epidemia non si espande. L’Italia torna in giallo (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 7.567 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore e 182 i decessi che portano a quasi 124mila le vittime da inizio pandemia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri i nuovi contagi sono stati 8.085 e i decessi 201. Nelle ultime 24 ore, i tamponi eseguiti sono stati 298mila. Il tasso di positività si conferma stabile al 2,5%. Sono 13.782 i nuovi guariti dal coronavirus sempre nelle ultime 24 ore in Italia, che portano il totale da inizio pandemia a 3.683.189.Gli attualmente positivi sono 339.606 con 324.696 pazienti in isolamento domiciliare, 13.050 ricoverati con sintomi. Nelle Terapie intensive sono ricoverate 1.860 persone: 99 gli ingressi del giorno. Le regioni più colpite sono la Lombardia con 1.160 casi, la Campania con 1.118 e il Lazio con 706. Dai dati emerge che nessuna Regione è classificata a rischio alto per ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 7.567 i nuovi casi di-19 registrati nelle ultime 24 ore e 182 i decessi che portano a quasi 124mila le vittime da inizio pandemia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri i nuovi contagi sono stati 8.085 e i decessi 201. Nelle ultime 24 ore, i tamponi eseguiti sono stati 298mila. Il tasso di positività si conferma stabile al 2,5%. Sono 13.782 i nuovi guariti dal coronavirus sempre nelle ultime 24 ore in Italia, che portano il totale da inizio pandemia a 3.683.189.Gli attualmente positivi sono 339.606 con 324.696 pazienti in isolamento domiciliare, 13.050 ricoverati con sintomi. Nelle Terapie intensive sono ricoverate 1.860 persone: 99 gli ingressi del giorno. Le regioni più colpite sono la Lombardia con 1.160 casi, la Campania con 1.118 e il Lazio con 706. Dai dati emerge che nessuna Regione è classificata a rischio alto per ...

