Conte-Lautaro, dopo la lite simulano un incontro di boxe | video (Di venerdì 14 maggio 2021) É tempo di mettere da parte gli screzi per Antonio Conte e Lautaro Martinez, dopo la lite avvenuta ieri sera dopo il match Inter-Roma. Su un ring improvvisato sul prato durante l'allenamento ad Appiano, i due decidono di simulare un incontro di boxe sotto lo sguardo divertito degli altri giocatori. Il siparietto è stato pubblicato sui profili social ufficiali dell'Inter dopo lo scontro avvenuto tra i due ieri sera per la sostituzione non gradita da parte di Lautaro. Un modo ironico e divertente per dimostrare come tutto sia ormai stato superato. Guarda tutti i video Fiorello spiega il tennis a Djokovic video Un siparietto tutto da ridere quello postato questa mattina da Djokovic sul ... Leggi su panorama (Di venerdì 14 maggio 2021) É tempo di mettere da parte gli screzi per AntonioMartinez,laavvenuta ieri serail match Inter-Roma. Su un ring improvvisato sul prato durante l'allenamento ad Appiano, i due decidono di simulare undisotto lo sguardo divertito degli altri giocatori. Il siparietto è stato pubblicato sui profili social ufficiali dell'Interlo scontro avvenuto tra i due ieri sera per la sostituzione non gradita da parte di. Un modo ironico e divertente per dimostrare come tutto sia ormai stato superato. Guarda tutti iFiorello spiega il tennis a DjokovicUn siparietto tutto da ridere quello postato questa mattina da Djokovic sul ...

