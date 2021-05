Colonial Pipeline ha ceduto agli hacker: pagato il riscatto da 5 milioni di dollariHDblog.it (Di venerdì 14 maggio 2021) Alla fine Davide ha piegato Golia: Colonial Pipeline ha pagato il riscatto agli hacker di DarkSide per sbloccare la crisi del petrolio che aveva colpito duramente in questi giorni l’economia USA.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 14 maggio 2021) Alla fine Davide ha piegato Golia:haildi DarkSide per sbloccare la crisi del petrolio che aveva colpito duramente in questi giorni l’economia USA.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

