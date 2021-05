Clima, Draghi-Kerry: “Stretta collaborazione per sfida decarbonizzazione” (Di venerdì 14 maggio 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato a Palazzo Chigi l’Inviato Speciale del presidente Usa per il Clima, John Forbes Kerry. “Nel corso del colloquio – rende noto Palazzo Chigi – è stata discussa l’importanza di una Stretta collaborazione fra Italia e Stati Uniti per affrontare con efficacia l’emergenza Climatica e la sfida della decarbonizzazione in tutti i fori multilaterali, a partire dal G7, dal G20 e dalla Cop26, e per cogliere le opportunità offerte dalla transizione ecologica”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Il presidente del Consiglio Marioha incontrato a Palazzo Chigi l’Inviato Speciale del presidente Usa per il, John Forbes. “Nel corso del colloquio – rende noto Palazzo Chigi – è stata discussa l’importanza di unafra Italia e Stati Uniti per affrontare con efficacia l’emergenzatica e ladellain tutti i fori multilaterali, a partire dal G7, dal G20 e dalla Cop26, e per cogliere le opportunità offerte dalla transizione ecologica”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

