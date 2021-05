Caso Gregoretti, non luogo a procedere per Salvini (Di venerdì 14 maggio 2021) L’attacco al ministro Lamorgese: «Non ha saputo dimostrare di saper controllare chi entra e chi esce da questo Paese» Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 14 maggio 2021) L’attacco al ministro Lamorgese: «Non ha saputo dimostrare di saper controllare chi entra e chi esce da questo Paese»

Advertising

LegaSalvini : CASO GREGORETTI, MATTEO SALVINI DOMANI A CATANIA: VADO SERENO A PROCESSO, MA LA GIUSTIZIA VA RIFORMATA ANCHE CON I… - LegaSalvini : CASO #GREGORETTI, #SALVINI RISCHIA IL BIS. DOMANI LA DECISIONE SUL RINVIO A GIUDIZIO - LegaSalvini : 'A BORDO DUE SCAFISTI...': IL DOSSIER CHE SMONTA IL CASO GREGORETTI - fgareggia : Finalmente! Un giudice ha riconosciuto il non luogo a procedere per Matteo Salvini: sul caso Gregoretti il fatto no… - PAOLAMALACRIDA : RT @ItaliaOggi: Caso Gregoretti, non luogo a procedere per Salvini: il fatto non sussiste -