Can Yaman la lascia, torna in Turchia e fa una proposta irresistibile (Di venerdì 14 maggio 2021) L’attore Can Yaman lascia l’Italia, va in Turchia e diventa ambasciatore del turismo e diventa protagonista di una nuovo video, dove invita tutti a seguirlo proprio lì: in Turchia. ‘Vieni in Turchia con me’, se questa proposta la fa Can Yaman come si fa a dirgli di no? La Turchia ha scelto proprio il sex L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 14 maggio 2021) L’attore Canl’Italia, va ine diventa ambasciatore del turismo e diventa protagonista di una nuovo video, dove invita tutti a seguirlo proprio lì: in. ‘Vieni incon me’, se questala fa Cancome si fa a dirgli di no? Laha scelto proprio il sex L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

MediasetPlay : Da Can Yaman a Özge Gürel, chi sono gli interpreti della nuova serie in arrivo su Mediaset Play Infinity e su Canal… - Esperanzaturca : RT @M0NIETTA: ??? RaniniTV | 12.08.2018 ?? In occasione dell'intervista per Ranini Can Yaman viene fotografato da un altro grande professioni… - soniagaia78 : RT @M0NIETTA: ??? RaniniTV | 12.08.2018 ?? In occasione dell'intervista per Ranini Can Yaman viene fotografato da un altro grande professioni… - sanzoyarbide : RT @Whoopsee_it: Diletta e Can Yaman: weekend da sogno #whoopsee #CanYaman #dilettaleotta - Ana38374894 : Ci stiamo aspettando con ansia la migliore serie turca Mr Wrong con gli nostri amati attori Özgegürel e Can Yaman #MrWrongCuma -