Calcio | Inzaghi | ‘Mourinho? Ci penserò tra 10 giorni’**

(Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Al prossimo anno ci si penserà, ora focalizziamoci su domani, è un derby importantissimo. Il palmares di Mourinho parla chiaro, sarà un valore aggiunto per la Roma, posso dire che noi dobbiamo concentrarci sulla gara di domani, poi vedremo tra 10 giorni. Prima pensiamo al derby e alle altre due che mancano”. Sono le parole del tecnico della Lazio, Simone, alla vigilia del derby con la Roma, sul prossimo tecnico giallorosso Josè Mourinho. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

