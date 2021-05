Barbara D’Urso, gaffe clamorosa a “Pomeriggio 5”: «Auguri, Little Tony» (Di venerdì 14 maggio 2021) Può succedere di tutto con Carmelita. Barbara D’Urso, chiudendo la puntata di ieri di «Pomeriggio Cinque», quella di giovedì 13 maggio 2021, ha commesso una clamorosa gaffe, rendendosi protagonista di un video diventando virale sui social. Per fortuna la stessa conduttrice resasi conto dell’accaduto si è corretta in diretta, con tanto di scuse al pubblico e alle persone tirate in ballo. Lo scivolone riguardava due icone della musica: Tony Renis e Little Tony. leggi anche l’articolo —> Barbara D’Urso, l’abito è cortissimo: «Quanta volgarità», dettaglio non sfugge Barbara D’Urso, gaffe clamorosa a “Pomeriggio 5” Dopo un’ora e mezza ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Può succedere di tutto con Carmelita., chiudendo la puntata di ieri di «Cinque», quella di giovedì 13 maggio 2021, ha commesso una, rendendosi protagonista di un video diventando virale sui social. Per fortuna la stessa conduttrice resasi conto dell’accaduto si è corretta in diretta, con tanto di scuse al pubblico e alle persone tirate in ballo. Lo scivolone riguardava due icone della musica:Renis e. leggi anche l’articolo —>, l’abito è cortissimo: «Quanta volgarità», dettaglio non sfuggea “5” Dopo un’ora e mezza ...

