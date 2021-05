WorldSBK | Folger | Surprised by the BMW | it has great potential

(Di giovedì 13 maggio 2021) In 2021 Jonaswill be a Superbike rider, competing for team Bonovo MGM Racing after winning last year's German championship. And after completing some positiveraces as a wildcard. The ...

Advertising

motosprint : #WorldSBK, #Folger: “Sorpreso dalla #BMW, ha grande potenziale” - corsedimoto : SUPERBIKE - A pochi giorni dal via #Superbike la #BMW lamenta problemi tecnici: adesso la velocità massima c'è, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : WorldSBK Folger

MotoGP Italy

... will be riding a BMW and, with no team - mates, he tells the.com website: 'My main rivals - or rather the riders I really have to beat - are the factory BMW guys!' His MotoGP past's ...Nel 2021 Jonassarà un pilota Superbike nel team Bonovo MGM Racing , dopo che l'anno scorso ha partecipato e ...la scelta giusta ed ecco quindi il motivo per cui ho scelto di passare al'...Il vincitore in carica del campionato tedesco è pronto alla stagione di Superbike e ha parlato della sua BMW e degli obiettivi che si è posto in questa nuova avventura ...Tutti i piloti puntano al vertice ma dovranno battere i loro avversari per portare a casa il premio più ambito che verrà assegnato alla fine dell’annata ...