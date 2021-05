Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2021 ore 09:15 (Di giovedì 13 maggio 2021) Viabilità DEL 13 MAGGIO 2021 ORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; ULTERIORI DISAGI SU QUESTO TRATTO ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI PORTONACCIO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA: IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CIRCOLazioNE SOSTENUTA SULLE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, SULLA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021)DEL 13 MAGGIOORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; ULTERIORI DISAGI SU QUESTO TRATTO ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI PORTONACCIO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRAFIUMICINO E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA: IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CIRCONE SOSTENUTA SULLE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, SULLA ...

