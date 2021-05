Roma, la scelta di Mourinho: arriva un ex Palermo nello staff dello Special One (Di giovedì 13 maggio 2021) Prende forma la Roma targata José Mourinho. A pochi mesi dall'inizio della sua avventura nella Capitale, José Mourinho, sta formando lo staff che lo accompagnerà nella sua parentesi in giallorosso. Oltre ai fedelissimi che hanno seguito nelle sue avventure in Premier League, lo Special One, è pronto a puntare su un dirigente che ha avuto nella sua seconda parentesi al Chelsea dopo l'infortunio di Courtois.Si tratta dell'ex Palermo Marco Amelia, campione del mondo 2006, che Mourinho è deciso ad inserire all'interno del suo staff. Oltre a Joao Sacramento (vice), Nuno Santos (preparatore dei portieri), Carlos Lalin (preparatore atletico) e Giovanni Cerra, ad aggiungersi al team dello Special One, anche il portiere ... Leggi su mediagol (Di giovedì 13 maggio 2021) Prende forma latargata José. A pochi mesi dall'inizio della sua avventura nella Capitale, José, sta formando loche lo accompagnerà nella sua parentesi in giallorosso. Oltre ai fedelissimi che hanno seguito nelle sue avventure in Premier League, loOne, è pronto a puntare su un dirigente che ha avuto nella sua seconda parentesi al Chelsea dopo l'infortunio di Courtois.Si tratta dell'exMarco Amelia, campione del mondo 2006, cheè deciso ad inserire all'interno del suo. Oltre a Joao Sacramento (vice), Nuno Santos (preparatore dei portieri), Carlos Lalin (preparatore atletico) e Giovanni Cerra, ad aggiungersi al teamOne, anche il portiere ...

