Risultati Serie A 36ª giornata | Milan a forza 7 | ma la Juventus resta in scia In coda è bagarre! CLASSIFICA 

(Di giovedì 13 maggio 2021) Foto di Alessandro di Marco / AnsaA 36ª, ilne fa 7 al Torino e avvicina la Champions, Atalanta erispondono. Inè bagarre: la nuova classifica Un turno infrasettimanale ricco di gol quello della 36ªdiA. Ieri il 5-1 del Napoli sull’Udinese aveva fatto capire come sarebbe stato l’andazzo della, eppure quella del ‘Diego Armando Maradona’ non è stata la gara con più gol. Fa meglio ilche ne rifila da solo 7 al Torino in una sfida dal sapore tennistico: i rossoneri, trascinati dalla tripletta di Rebic, dalla doppietta di Theo Hernandez e dai gol di Kessiè e Brahim Diaz tornano da Torino con 10 gol in due gare (3 alla ...

Advertising

SkySport : LAZIO-PARMA 1-0 Risultato finale ? ?? #Immobile (90+5’) ? Serie A - 36^ giornata ?? - SerieA : Termina qui la 35ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ???? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per… - infoitsport : Serie A, ecco i risultati di questo mercoledì di campionato - infoitsport : Serie A, i risultati: l’Atalanta vince col Benevento, Fiorentina salva matematicamente - infoitsport : L'Atalanta batte il Benevento e la Fiorentina è matematicamente salva! Tutti i risultati della serata. Guarda la NU… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie

Sky Sport

Il Genoa vince in casa del Bologna e in virtù degli altripuò festeggiare la matematica salvezza. Reti di Zappacosta nel primo tempo e Scamacca su rigore nella ripresa. L'Inter campione d'Italia porta a quattro i successi consecutivi. Vittima di ...Ventisettesimo successo per i campioni d'Italia dell'Inter, che battono 3 - 1 la Roma ( GLI HIGHLIGHTS DELLAA ). I video con gli highlights della partita sono visibili da subito per gli ...La trentaseiesima giornata di Campionato della Serie A vede la vittoria di tutte le squadre che occupano i primi posti in classifica, cosa che lascia aperta la competizione per l' ...Sono le giornate conclusive per la Serie A, ma molti verdetti devono ancora essere diramati: come quello per la Champions League ...