Raggi | obiettivo sostituzione totale flotta Atac

Roma – "In questi anni abbiamo acquistato 900 nuovi autobus per la flotta Atac. Ma la nostra azione non si ferma qui. Con un ulteriore finanziamento del ministero e con ulteriori fondi del Comune possiamo garantire anche per il triennio 2021-23 l'acquisto di nuovi mezzi. L'obiettivo e' sostituire tutta la flotta di Atac". Cosi' la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook, nel corso della presentazione dei nuovi mezzi Atac.

