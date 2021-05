Quartiere Africano: era diventato l’incubo per chi aveva una Smart, fermato ladro seriale (Di giovedì 13 maggio 2021) aveva preso di mira tutte le Smart e in pochi mesi aveva portato via a una cinquantina di auto gli pneumatici, lasciando le vetture su quattro mattoni. Era diventato l’incubo dei residenti del Quartiere Africano e zone limitrofe, ma ora il ladro seriale è stato arrestato. ladro seriale di pneumatici Denunciato pochi giorni fa per gli stessi fatti, quando sorpreso da una volante della Polizia si era dato alla fuga per sottrarsi all’arresto in flagranza, questa volta è finito in manette. Pizzicato proprio mentre stava smontando l’ultima delle 4 gomme di una vettura parcheggiata in via Tripolitania nel Quartiere Africano, M.D., con precedenti di Polizia, di 57 anni, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021)preso di mira tutte lee in pochi mesiportato via a una cinquantina di auto gli pneumatici, lasciando le vetture su quattro mattoni. Eradei residenti dele zone limitrofe, ma ora ilè stato arrestato.di pneumatici Denunciato pochi giorni fa per gli stessi fatti, quando sorpreso da una volante della Polizia si era dato alla fuga per sottrarsi all’arresto in flagranza, questa volta è finito in manette. Pizzicato proprio mentre stava smontando l’ultima delle 4 gomme di una vettura parcheggiata in via Tripolitania nel, M.D., con precedenti di Polizia, di 57 anni, ...

Advertising

CorriereCitta : Quartiere Africano: era diventato l’incubo per chi aveva una Smart, fermato ladro seriale - PaoloFM : Qual è il quartiere di Roma dove la gente guida più a cazzo de cane, e perché proprio Trieste/Africano? - rcolosimo : @the_highsparrow Fede, se non sei di Roma, lascia stare i suoi quartieri. Calenda non ha mai vissuto ai Parioli, m… - AlessioBuzzanca : @CrisPncc @carmelodipaola Sono nato al Quartiere Africano e vissuto al Nuovo Salario. Nato da genitori romani e col… - fmazzoni7 : @rcolosimo @GiusTW Io penso che lo voterò. Occhio però che quartiere africano (specie lati vescovi o/Somalia) non è… -

Ultime Notizie dalla rete : Quartiere Africano Martedi 4 Maggio 2021 Sky e Premium Cinema, Una donna per amica Gli Addams devono impedire la costruzione di un nuovo quartiere nella zona dove sorge il loro tetro ... Un'interprete dell'ONU scopre un complotto omicida ai danni di un capo di stato africano e finisce ...

C'era una volta l'affitto agli studenti universitari ... alla distanza dall'università, ai mezzi pubblici disponibili nella zona), oggi per quella cifra è possibile trovare una stanza nel Quartiere Africano, zona di notevole prestigio. Per un alloggio, ...

Arrestato ladro di pneumatici: era l'incubo del Quartiere Africano TerzoBinario.it Arrestato ladro di pneumatici: era l’incubo del Quartiere Africano Incubo finito per i residenti del quartiere Africano e zone limitrofe, proprietari di autovetture Smart, prese di mira da un ladro seriale. Una cinquantina in pochi mesi le piccole utilitarie ...

Bottega, spezie e libri: apre al quartiere Africano il locale che "abbraccia tutto il mondo" Una bottega intima e raccolta, nata dall'idea del viaggio. MaMà Food & Mood è la nuova realtà che ha aperto in via di Priscilla al Quartiere Africano. Una bottega che vuole abbracciare tutto il mondo ...

Gli Addams devono impedire la costruzione di un nuovonella zona dove sorge il loro tetro ... Un'interprete dell'ONU scopre un complotto omicida ai danni di un capo di statoe finisce ...... alla distanza dall'università, ai mezzi pubblici disponibili nella zona), oggi per quella cifra è possibile trovare una stanza nel, zona di notevole prestigio. Per un alloggio, ...Incubo finito per i residenti del quartiere Africano e zone limitrofe, proprietari di autovetture Smart, prese di mira da un ladro seriale. Una cinquantina in pochi mesi le piccole utilitarie ...Una bottega intima e raccolta, nata dall'idea del viaggio. MaMà Food & Mood è la nuova realtà che ha aperto in via di Priscilla al Quartiere Africano. Una bottega che vuole abbracciare tutto il mondo ...