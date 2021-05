Petizione per realizzare una spiaggia per disabili a Torvaianica (Di giovedì 13 maggio 2021) In riferimento alla , ecco le dichiarazioni del Sindaco Adriano Zuccalà. “Ho incontrato ieri il sig. Proietti, papà di Giorgia, proprio sulla passeggiata a mare di Torvaianica. Ci siamo confrontati sulla sua idea e gli ho spiegato come riuscire a portarla avanti. Come amministrazione comunale, sono 3 anni che forniamo un servizio pubblico e gratuito per garantire l’accesso alle spiagge libere ai disabili, installando delle passerelle che portano fino in spiaggia e fornendo sedie job in corrispondenza delle 8 torrette di salvataggio con personale formato”. “Ma sappiamo che si può fare di più per i nostri concittadini e turisti disabili, per questo siamo felici che nella nostra città ci siano persone che hanno voglia di investire in un progetto così importante e che raccoglie l’interesse di tanti concittadini”. Leggi su laprimapagina (Di giovedì 13 maggio 2021) In riferimento alla , ecco le dichiarazioni del Sindaco Adriano Zuccalà. “Ho incontrato ieri il sig. Proietti, papà di Giorgia, proprio sulla passeggiata a mare di. Ci siamo confrontati sulla sua idea e gli ho spiegato come riuscire a portarla avanti. Come amministrazione comunale, sono 3 anni che forniamo un servizio pubblico e gratuito per garantire l’accesso alle spiagge libere ai, installando delle passerelle che portano fino ine fornendo sedie job in corrispondenza delle 8 torrette di salvataggio con personale formato”. “Ma sappiamo che si può fare di più per i nostri concittadini e turisti, per questo siamo felici che nella nostra città ci siano persone che hanno voglia di investire in un progetto così importante e che raccoglie l’interesse di tanti concittadini”.

