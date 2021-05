Non è uno sport per soli uomini: le donne, il calcio e l’Olanda (Di giovedì 13 maggio 2021) Non esistono cose o giochi per soli uomini, non esistono sport destinati all’universo maschile. Lo a dimostrato, in Italia, la storia di Patrizia Panico, capo cannoniere, allenatrice e membro dello staff dell’Under 21, che da piccola sognava di diventare come Maradona. Ce lo insegna oggi un Paese intero, l’Olanda, con una decisione storica che riguarda le squadre di calcio maschili e quelle femminili. A partire dalla stagione 2021/22, infatti, le donne potranno giocare a calcio anche all’interno delle squadre maschili. Il calcio misto nel Paese è una realtà esistente e consolidata sin dal 1986, pur con delle limitazioni. Il regolamento federale, infatti, prevede che una ragazza possa giocare all’interno delle formazioni maschili solo ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 maggio 2021) Non esistono cose o giochi per, non esistonodestinati all’universo maschile. Lo a dimostrato, in Italia, la storia di Patrizia Panico, capo cannoniere, allenatrice e membro dello staff dell’Under 21, che da piccola sognava di diventare come Maradona. Ce lo insegna oggi un Paese intero,, con una decisione storica che riguarda le squadre dimaschili e quelle femminili. A partire dalla stagione 2021/22, infatti, lepotranno giocare aanche all’interno delle squadre maschili. Ilmisto nel Paese è una realtà esistente e condata sin dal 1986, pur con delle limitazioni. Il regolamento federale, infatti, prevede che una ragazza possa giocare all’interno delle formazioni maschili solo ...

borghi_claudio : Draghi: 'Le regole di bilancio europee erano inadeguate, sono inadeguate, saranno inadeguate ad uno scenario di ril… - davidefaraone : Che non prenda lo stipendio da Pdc non è scontato ma ci sta. Guadagna tanto, può farlo. Colpisce la sobrietà, la ri… - ilriformista : Morra ammette che la politica giudiziaria del suo partito la facevano Davigo e Ardita. Caselli e Travaglio invitano… - faithless95 : @ilsidero Una cosa orrenda veramente, che l'occhio cade ci sta ed è normale ma non è quello il motivo principale pe… - CallMeColor : RT @nuunuuha: Joe Biden dichiara che Israele è il miglior investimento da 3 miliardi di dollari che gli Stati Uniti possono fare, e che se… -