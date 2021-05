Mazzoleni “amico” del Cagliari? I precedenti dicono tutt’altro

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il presidente del Benevento Vigorito ha accusatodopo la partita contro il, ma idell’arbitro con i sardiben altro Come scritto da La Nuova Sardegna, sostenere che Paolosia un “” delè a dire poco un eufemismo. A sbugiardare tale assunto sono idel fischietto di Bergamo con i rossoblù che nelle 19 gare antecedenti la sfida con il Benevento ha ottenuto solo due vittorie. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Una polemica destinata dunque a spegnersi quella alimentata dal presidente delle Streghe Vigorito che, nel post-partita ai microfoni di Sky, aveva parlato di disegno contro il proprio club. L'articolo proviene da Calcio News ...

La sensazione è che stiamo seguendo le solite rotte e ci stiamo lasciando cuocere nel nostro brodo. Ascoltiamo l'ex arbitro Boggi non certodiIl giorno dopo il caso Benevento -- Doveri, le domande che dovremmo porci sono: quanto ci giova tutto questo? E ci riferiamo all'idea " ahinoi quasi dilagante " che siamo ...Sonodi Oreste Vigorito ma vi garantisco che non c'e' una forma di 'posizionamento politico' ...legate al match di ieri Benevento - Cagliari e al contestato esito del Var di Paolo. '...Il presidente del Benevento Vigorito ha accusato Mazzoleni dopo la partita contro il Cagliari, ma i precedenti dell’arbitro con i sardi dicono ben altro Come scritto da La Nuova Sardegna, sostenere ch ...Il presidente del Benevento lamenta la pubblicazione di tante fake news all'indomani del suo sfogo a Sky Sport ...