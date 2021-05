Malattie rare | da Omar libro bianco su corea di Huntington

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ballo di San Vito, possessione demonica o, più elegantemente, ‘’, che in greco significa ‘Danza’. Sono diversi i nomi attribuiti, nei secoli, alla malattia di, di cui soffrono almeno 6.500 in Italia. Una patologia dell’individuo, ma anche della famiglia, spesso un ‘segreto’ conservato in un misto di stigma, paura e vergogna. Le persone e le famiglie che vivono questa patologia sono portatrici di enormi bisogni insoddisfatti: clinici, certamente, ma anche assistenziali, sociali, lavorativi, di inclusione. Dalla necessità di far emergere e affrontare queste esigenze nasce il. Da affare di famiglia a questione pubblica’. Scritto dalla comunitàcon il supporto di Roche, il ‘’ è a cura ...

