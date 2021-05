Lukaku festeggia il compleanno di notte in un hotel: multati in 23, anche altri tre interisti (Di giovedì 13 maggio 2021) Coprifuoco violato, regole anti-Covid infrante e pioggia di multe per i 23 invitati in un hotel del centro di Milano per festeggiare i 28 anni dell’attaccante Romelu Lukaku, tra i principali protagonisti dello scudetto conquistato dall’Inter due settimane fa. Nel lussuoso albergo, insieme al numero 9 belga, c’erano anche altri tre giocatori nerazzurri: Hakimi, Young e Perisic. Tutti sono stati sanzionati, a vario titolo, dai carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione. I militari dell’Arma hanno multato anche il direttore del ristorante che avrebbe organizzato l’evento ‘abusivo’. La festa è iniziata dopo la partita vinta dall’Inter contro la Roma, a tre giorni dal big-match contro la Juventus. Una partita che per la squadra di Antonio Conte ha poco valore, avendo già conquistato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Coprifuoco violato, regole anti-Covid infrante e pioggia di multe per i 23 invitati in undel centro di Milano perre i 28 anni dell’attaccante Romelu, tra i principali protagonisti dello scudetto conquistato dall’Inter due settimane fa. Nel lussuoso albergo, insieme al numero 9 belga, c’eranotre giocatori nerazzurri: Hakimi, Young e Perisic. Tutti sono stati sanzionati, a vario titolo, dai carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione. I militari dell’Arma hanno multatoil direttore del ristorante che avrebbe organizzato l’evento ‘abusivo’. La festa è iniziata dopo la partita vinta dall’Inter contro la Roma, a tre giorni dal big-match contro la Juventus. Una partita che per la squadra di Antonio Conte ha poco valore, avendo già conquistato il ...

